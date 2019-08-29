Проект Татарстана стал победителем премии Ага Хана в области архитектуры

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Программа развития общественных пространств в Татарстане стала одним из шести проектов, удостоившихся премии Ага Хана в области архитектуры за 2019 год. Об этом в четверг сообщается на сайте организации.

"Сегодня были объявлены победители премии Ага Хана в области архитектуры за 2019 год", - говорится в сообщении

Победителями, которые разделят между собой $1 млн США, стали проект по возрождению города Мухаррак (Бахрейн), образовательный проект Arcadia в Южном Канарчоре (Бангладеш), музей в городе Бирзеит (Палестина), программа развития общественных пространств в Татарстане (Российская Федерация), учебный корпус университета им. Алиуна Диопа (Сенегал), экосистемный парк Wasit в городе Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты).

По данным организации, в рамках республиканской программы проведено благоустройство 328 общественных пространств региона.

"Эта амбициозная программа направлена на противодействие тенденции по переходу земель в частную собственность путем переориентации приоритетов на качественные общественные пространства для жителей Татарстана", - говорится в сообщении.

О премии

Ага Хана - это 49-й наследный имам (духовный лидер) мусульман шиитов исмаилитов имамитов. Премия Ага Хана в области архитектуры является частью Фонда культуры Ага Хана (AKTC), занимающегося разнообразной деятельностью, направленной на сохранение и пропаганду материальной и духовной культуры мусульманских обществ.

В роли культурного агентства Сети развития Ага Хана (AKDN) фонд использует культурное наследие как инструмент поддержки и катализатор развития. Премия была учреждена Ага Ханом в 1977 году для поиска и поощрения проектов, удовлетворяющих потребности местных сообществ, значительную часть населения которых составляют представители мусульманских общин.