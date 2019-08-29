Проект фестиваля для детей с ограниченными возможностями представлен на "Машуке"

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Фестиваль для талантливых детей и подростков с ограниченными возможностями "Я и мои друзья" представил на X Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" участник из Дагестана Амир Ахмедов.

"Проект называется "Я и мои друзья" - это проведение творческого фестиваля для детей и молодежи до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья. Планирую по всей Республике Дагестан в 12 школ-интернатов ехать, из каждой по 100 детей мы соберем, в итоге 1200 человек у нас будет, и для них сначала будет конкурс - отборочный этап - затем уже фестиваль. Будут конкурсы по танцам, вокал, конкурс поделок - разные творческие соревнования", - сказал ТАСС Ахмедов, студент четвертого курса Энергетического колледжа в Каспийске.

По его словам, планируется, что все участники отборочных этапов получат памятные призы.

Провести фестиваль Ахмедов намерен в Махачкале, либо в Доме дружбы, либо в Русском драматическом театре имени Максима Горького. "Есть поддержка администрации города, которая готова предоставить здания, и собственный вклад", - добавил Ахмедов.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.