В Дагестане 130 школ примут участие в проекте "Билет в будущее"

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Проект "Билет в будущее" будет реализован в Дагестане в рамках нацпроекта "Образование". Его цель - познакомить школьников с почти 90 профессиями, в пользу которых они сделают осознанный выбор в будущем, сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В Республике Дагестан стартует проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11-х классов "Билет в будущее". Участниками проекта станут 130 общеобразовательных организаций республики. Линейка практических мероприятий проекта позволит учащимся познакомиться с миром профессий, а также попробовать свои силы в тех или иных компетенциях под руководством опытных наставников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, школьники смогут познакомиться с такими профессиями, как информационные технологии, туризм, сельское хозяйство, энергетика, здоровье, городская среда, транспорт, космос и новые материалы. Всего будет доступно порядка 90 профессий.

"Проект призван научить подростков делать осознанный профессиональный выбор. Школьникам приходится задумываться о будущей профессии довольно рано. Чтобы поступить в вуз на ту или иную специальность, надо сдать профильные ЕГЭ, подготовка к которым часто занимает не один год. Получается, что такое серьезное решение, как выбор дальнейшей профессии, ученикам приходится принимать уже в средней школе. При этом большинство детей имеют весьма смутные представления о том, чем на самом деле занимаются, к примеру, инженеры", - приводит пресс-служба слова регионального координатора проекта Мафият Рахмановой.

Проект реализуется с 2018 года в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

"Часто абитуриенты выбирают профессию наугад. И проблему эту надо решать системно. Открывать новые направления обучения и более плотно заниматься профориентацией, чтобы поступление в колледжи было результатом осознанного выбора. Наша задача - сделать так, чтобы дети могли сопоставить свои наклонности, способности и интересы с тем, что предлагает им действительность, и найти свое место в жизни", - цитирует пресс-служба замминистра просвещения РФ Ирину Потехину.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 по 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.