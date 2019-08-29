В Ингушетии планируют привлекать представителей тейпов к сохранению памятников

МАГАС, 29 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены публиковать в социальной сети Instagram фотографии разрушающихся памятников культурного наследия для привлечения к их сохранению выходцев из поселений, которые находятся на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Об этом сообщает Управление культурного наследия правительства Ингушетии.

"Сохранение исчезающих ежегодно уникальных башенных, склеповых, культовых и других сооружений средневекового ингушского зодчества во многом зависит от представителей тейпов, которые имеют возможность обеспечить данную работу. В связи с этим, учитывая обращения населения, Управление культурного наследия Ингушетии планирует размещать фотоматериал о разрушающихся памятниках, которые требуют безотлагательных мер по предотвращению дальнейшего разрушения, в целях доведения до сведения фамилий - выходцев из этих башенный поселений", - отмечается на странице ведомства в Instagram.

По данным организации, в горах Ингушетии находятся сотни памятников под угрозой разрушения, но в федеральную программу по сохранению объектов культурного наследия включают единицы.

"По состоянию на июль 2019 года на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника находятся на государственной охране 1858 объектов культурного наследия, в том числе 78 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и 1780 - обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия. Анализ сведений из официальных источников свидетельствует, что общее количество памятников музея-заповедника, над которыми проводились работы по сохранению, за последние 20 лет составляет 97 единиц", - отметили в управлении.

Занимающий 65 тыс. га Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. В Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.