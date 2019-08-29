Школьников Ставрополья познакомят с традициями казачества и творчеством местных писателей

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Школьники Ставрополья познакомятся с казачьими традициями и обрядами, творчеством местных художников, писателей и поэтов в рамках проекта "Культурные нормативы школьника". Об этом ТАСС сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.

Апробация межведомственной программы "Культурные нормативы для школьников" начнется с 1 сентября 2019 года в восьми пилотных регионах России - республиках Татарстан и Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Новосибирской областях. Каждый из субъектов дополнит программу региональным компонентом.

"Школьники Ставропольского края шире познакомятся с традиционной казачьей культурой, традициями, обрядами, песенным фольклором терского казачества - такие программы есть у профессиональных и самодеятельных творческих коллективов. В области литературы предусмотрено знакомство с книгами ставропольских писателей и поэтов, творческие встречи с ними, поэтические конкурсы", - сказала министр.

Планируется, что на Ставрополье в проект вовлекут практически все учреждения сферы культуры региона. "По изобразительному искусству музеи и галереи края предложат детям посмотреть работы и больше узнать о творчестве известных художников, которые бывали и работали когда-то на Ставрополье, а также современных мастеров кисти, познакомиться с редкими экспонатами - художественными картинами, этюдами, набросками, хранящимися в музейных фондах", - пояснила Лихачева.

В регионе ежегодно проходят творческие фестивали, форумы и проекты. Каждый из них также позволит знакомить школьников с миром культуры. "Это форум творческих союзов "Белая акация", программы по краю, приуроченные к фестивалю "Музыкальная осень Ставрополья", кинофестивали "Герой и время", "Хрустальный источник", молодежный кинофестиваль короткометражного кино "Новый взгляд", масштабные арт-пленэры и ряд других мероприятий", - отметила министр.

О проекте

В феврале 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу. По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями в "специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

В августе Министерство просвещения РФ и Министерство культуры РФ согласовали с профильными сообществами перечни произведений, которые войдут в "Культурные нормативы школьников", и утвердили этот список. Содержание норматива состоит из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.