Благоустроенный сквер открыли в центре села на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Благоустроенный сквер открылся в четверг в центре села Александровское на Ставрополье. Стоимость работ составила более 18 млн рублей, сообщила пресс-служба краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"Более 18 млн рублей было выделено на его реконструкцию. Обновлено покрытие на пешеходных дорожках, установлены новые скамейки, урны и уличные фонари, обустроена большая и современная детская игровая площадка", - говорится в сообщении.

Село Александровское с населением более 27 тыс. жителей является административным центром одноименного района. Сквер в центральной части села до ремонта находился в неудовлетворительном состоянии.

"Пешеходные дорожки здесь были серьезно повреждены. Ходить по ним было практически невозможно, особенно в плохую погоду. Ограждения газонов и бордюры были разрушены, а местами их не было вообще. Отсутствовало должное освещение в темное время суток, а также лавочки и урны для мусора", - пояснили в министерстве.

Создание комфортных общественных пространств в российских городах и селах - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", который рассчитан до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов, общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.