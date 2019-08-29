Ставропольских школьников научат безопасно передвигаться на самокатах и сигвеях

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. ГИБДД Ставропольского края дополнит обязательную программу обучения школьников правилам дорожного движения уроками по безопасному использованию самокатов, сигвеев и других транспортных средств, а также обучением навыкам обязательного использования световозвращающих элементов, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГИБДД.

"На данный момент программа модернизируется, учитывая современные условия. В частности, вносятся коррективы, связанные с обучением и привитием детям навыков обязательного применения световозвращающих элементов. Кроме того, будет сделан акцент на безопасности использования сигвеев, моносамокатов, гидросамокатов и других средств. Также разъяснения будут касаться перевозки детей в транспортных средствах: с какого возраста какое удерживающее устройство должно быть использовано", - сказал представитель ГИБДД.

По его словам, дополнения внесены в региональный проект по безопасности дорожного движения, в течение этого года они войдут в школьную программу.

В настоящее время в Ставропольском крае действует 20-часовая обязательная программа обучения детей в школах правилам дорожного движения и безопасности на дорогах, рассчитанная на весь учебный год. "Кроме того, сотрудники ГИБДД не менее раза в месяц посещают каждое образовательное учреждение, проводят занятия со школьниками и их родителями о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах", - добавил собеседник агентства.

В ГИБДД также отметили, что особое внимание безопасности школьников на дорогах будет уделено в начале учебного года. "Сентябрь по статистике показывает рост аварийных ситуаций с участием детей. Чтобы избежать негативных последствий, 2 сентября в рамках профилактической операции сотрудники управления ГИБДД по краю побывают в каждой школе, примут участие в линейках, пообщаются с детьми и с родителями", - пояснил представитель ведомства.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил, что Госавтоинспекция предлагает внести изменения в программу обучения детей в школах, увеличив количество тем по безопасности дорожного движения в рамках таких предметов как ОБЖ и "Окружающий мир", а также дополнительного модуля автодела в рамках учебного предмета "Технология".