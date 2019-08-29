В Дагестане до конца года к интернету подключат более 1 тыс. социально значимых объектов

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Квант-Телеком", ставшая победителем конкурса Минкомсвязи РФ, до конца 2019 года подключит к интернету более 1 тыс. социально значимых объектов в Дагестане. Всего в рамках контракта к интернету будет подключено более 2,5 тыс. школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и других объектов, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики.

В июле Минкомсвязь в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" объявила конкурсы на подключение социально значимых объектов к интернету в восьми регионах с общей начальной стоимостью контрактов почти 12,5 млрд рублей, конкурс в Дагестане стал самым дорогостоящим - более 2,7 млрд рублей.

"Между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АО "Квант-Телеком" заключен государственный контракт, согласно которому на территории республики планируется поэтапно осуществить подключение к всемирной сети 2 542 объектов, среди которых школы, ФАП, администрации, избирательные комиссии, пожарные части. В планах на этот год подключение посредством волоконно-оптической линии связи 1134 социальных объектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в каждом населенном пункте, где расположены такие объекты, будут установлены узлы связи, что позволит обеспечить высокоскоростным интернетом всех желающих.

По словам вице-премьера Дагестана Владимира Лемешко реализация проекта позволит ускорить многие процессы, происходящие в республике. "Население Дагестана должно иметь доступ к информации о проводимой в республике работе и возможность общаться напрямую с правительством, получать ответы на вопросы. Жизнь не только должна стать лучше, но и удобнее. Речь и об образовании на удаленном доступе, и о полноте общения", - приводятся в сообщении слова Лемешко.

О национальном проекте

Подключение социально значимых учреждений страны к интернету запланировано в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Нацпроект включает в себя шесть федеральных проектов, одна из его задач - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.