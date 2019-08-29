Цену проезда по Петербургу и до входящих в его состав городов сравняют в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены в 2020 году предложить жителям города новую тарифную политику оплаты общественного транспорта. В частности, необходимо уравнять стоимость проезда по городу и до населенных пунктов, которые административно входят в его состав, сообщил в четверг журналистам глава городского комитета по транспорту Александр Головин.

"Наше тарифное меню поменяется в 2020 году, нам надо над ним серьезно работать. Имеются в виду различные пересадочные вопросы и распространение вопроса на все наши пригороды - если я живу в Петербурге, почему [при поездке] в Ломоносов (входит в состав Петербурга - прим. ТАСС) я должен платить два раза по 40 рублей? Это неправильно, все это будем менять и для всех граждан города мы их приведем в одинаковое состояние", - сказал он.

Головин добавил, что в настоящее время, по его мнению, сложилась несправедливая ситуация, что жители платят за проезд одну сумму при передвижении по городу и большую при поездке в населенный пункт, который фактически является частью Санкт-Петербурга.

В состав Петербурга административно входит несколько населенных пунктов, например, города Ломоносов, Кронштадт, Петергоф, Сестрорецк, Зеленогорск и другие. Многие из них расположены на значительном удалении от "большого" Петербурга, например, расстояние до Ломоносова по трассе около 53 километров.