Прокуратура Кубани указала властям на простой земли бывшей игорной зоны "Азов-Сити"

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Прокуратура на Кубани внесла представление главе Щербиновского района, где была расположена ликвидированная игорная зона "Азов-Сити", о необходимости устранения нарушений за то, что земельный участок не переоформлен должным образом и не вовлечен в хозяйственный оборот, сообщила в четверг на своем сайте прокуратура Краснодарского края.

Ранее депутаты на Кубани выступали с инициативой о перепрофилировании закрывающейся игорной зоны "Азов-Сити" в промышленный парк. Власти района сообщали, что в муниципалитете не хватает энергетических мощностей для обслуживания промышленных предприятий, также было непонятно, как будут использоваться помещения гостиниц в бывшей игорной зоне при условии ее переоборудования в промышленный кластер.

"Прокуратурой Щербиновского района проведена проверка использования объектов государственной собственности - земельных участков общей площадью более 1 тыс. га, ранее задействованных для эксплуатации игорной зоны "Азов-Сити". Органами местного самоуправления не принималось мер к внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в целях последующего вовлечения земель в хозяйственный оборот. Главе Щербиновского района внесено представление [об устранении нарушений]", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что таким образом нарушаются нормы градостроительного законодательства, так как земли простаивают и не используются рациональным образом, это мешает дальнейшему развитию муниципалитета и Краснодарского края в целом.

Первая созданная в России игорная зона "Азов-Сити" в Щербиновском районе Краснодарского края 29 декабря 2018 года прекратила свою деятельность на основании распоряжения правительства России. Она открылась летом 2009 года и стала первой в стране. Планировалось, что участок побережья Азовского моря, где расположена зона, также будет развиваться как курорт. Однако после 2014 года было принято решение открыть другую игорную зону в Красной Поляне, где благодаря зимней Олимпиаде появились отели и туристическая инфраструктура мирового уровня.