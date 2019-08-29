Самую высокую гору в Чечне могут переименовать в Ахмат-Лам

ГРОЗНЫЙ, 29 августа. /ТАСС/. Самую высокую точку Чечни гору Тебулосмта могут переименовать в Ахмат-Лам в честь первого президента республики Ахмата Кадырова. С такой инициативой намерена выступить инструкторская группа Российского университета спецназа, которая в четверг совершила восхождение на гору, во главе с помощником главы региона по силовому блоку Даниилом Мартыновым.

В четверг председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании родового села Кадырова Центорой в Ахмат-Юрт. С инициативой о переименовании населенного пункта выступили в конце мая на сельском сходе, идею поддержал совет депутатов села, а позже и парламент Чеченской Республики.

"На пике горы Даниил Мартынов и инструкторы РУС установили памятный знак. На четырех его гранях были изображены сура из Корана, одно из высказываний Ахмат-Хаджи Кадырова, государственные гербы РФ и ЧР и имена первопроходцев. Конструкцию увенчали флаги России и Чеченской Республики. Сразу после своего восхождения группа намерена выступить с предложением о переименовании горы в честь первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова и назвать ее Ахмат-Лам", - сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе университета спецназа.

Тебулосмта является наивысшей горой Восточного Кавказа, она расположена на границе России и Грузии в Боковом хребте. Вершина покрыта вечными снегами, а высота над уровнем моря составляет 4492 м. Гора Тебулосмта, сложенная юрскими глинистыми сланцами и песчаниками, славится друзами горного хрусталя, размер кристаллов - до одного метра.

Ахмат Кадыров был назначен главой администрации республики в июне 2000 года указом президента РФ Владимира Путина. 9 мая 2004 года Кадыров погиб в результате террористического акта на стадионе "Динамо" в Грозном во время празднования Дня Победы. Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской Республики и в борьбе с терроризмом.