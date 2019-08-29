В Центральную Россию в ближайшие два дня придут дожди и похолодание

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Похолодание и дожди ожидаются в ряде регионов Центрального Федерального округа (ЦФО) в ближайшие два дня. Об этом в четверг сообщается на официальных сайтах областных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и главных управлений МЧС.

В Брянскую, Смоленскую и Калужскую области на смену летнему зною пришло похолодание до плюс 19-20 градусов днем и плюс 15 ночью. В первых двух регионах, по данным местных гидрометцентров, в субботу возможны дожди. Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области объявила метеопредупреждение в связи с заморозками. "По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30-31 августа в ночные и утренние часы местами по Костромской области ожидаются заморозки от 0 до минус 2 градусов", - говорится в сообщении ведомства и отмечается, что днем воздух прогреется до плюс 19 градусов.

Около плюс 20 градусов днем и до 12 градусов ночью ожидается во Владимирской и Ярославской областях. Синоптики предупреждают о дожде и туманах. В Рязанской области в связи с похолоданием отменен особый противопожарный режим, сообщается на сайте регионального правительства. Днем, по данным гидрометцентра региона, воздух прогреется до 24 градусов тепла, ночью - до плюс 11.

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик центра по гидрометеорологии Воронежской области Андрей Гусев, в регион пришло похолодание из-за антициклона, который принес атмосферный воздух с севера. "Похолодание связано с антициклоном, который циркулирует по часовой стрелке и приносит к нам холодный атмосферный воздух с севера. Но похолодание продлится недолго: например, в ночь на четверг в Воронежской области было плюс 4 градуса, а днем около 20 тепла, но в течение трех дней потеплеет до плюс 27 градусов. Потому что антициклон продолжит движение по часовой стрелке и принесет к нам теплый воздух с юга", - сказал Гусев.

В отличие от ряда региона ЦФО, в Курской и Белгородской, Тульской, Тверской, Липецкой и Орловской областях в ближайшие два дня ожидается потепление до плюс 24-26 градусов днем. Ночью столбик термометра покажет около плюс 13. Без осадков.