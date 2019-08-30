В оренбургском заповеднике впервые в мире вручную выкормят жеребенка лошади Пржевальского

ОРЕНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники заповедника "Оренбургский" впервые в мире взяли на реабилитацию жеребенка лошади Пржевальского. Они собираются выкормить его вручную. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Оренбургской области.

"За несколько дней до открытия VII симпозиума по сохранению лошади Пржевальского в оренбургском заповеднике взят на реабилитацию первый за историю особо охраняемых природных территорий жеребенок, который отбился от семьи", - говорится в информации.

Директор учреждения "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова предполагает, что пятинедельный жеребенок-девочка потерялась в неразберихе, в момент стычки между двумя жеребцами.

"Жеребцы отогнали табуны подальше друг от друга, а малышка по ошибке прибилась к чужой группе. В новой семье ей были не рады. Кобылы начали активно отгонять жеребенка и могли просто убить. Поэтому нам пришлось вмешаться", - рассказала Бакирова.

В спецоперации по спасению жеребенка участвовали государственные инспекторы на квадроциклах и местный житель на лошади. Им удалось поймать и отвезти жеребенка к родному табуну, поскольку тот ушел на значительное расстояние. Однако с момента расставания с матерью прошло уже двое суток, и она успела забыть своего детеныша. Понимая всю сложность ситуации, сотрудники Центра реинтродукции лошади Пржевальского приняли решение забрать малышку из степи и поместить в карантин на ручное вскармливание.

"Благодаря их усилиям кобылка чувствует себя хорошо и уже начинает понемногу проявлять интерес к людям. Я впечатлен той работой, которую за четыре года проделала команда ФГБУ "Заповедники Оренбуржья". Лошадь Пржевальского является одним из приоритетных видов национального проекта "Экология". Программа по созданию полувольной популяции в Оренбургском заповеднике является частью стратегии по сохранению исчезнувшего из дикой природы вида, и министерство сделает все, чтобы эта работа была максимально эффективной и успешной", - цитирует пресс-служба областного правительства директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории Министерства природных ресурсов и экологии России Ивана Шмакова.