Во Владивостоке побит рекорд 1900 года по количеству выпавших осадков

ТАСС, 30 августа. Рекордное количество осадков выпало во Владивостоке в августе этого года, превысив установленную в 1900 году максимальную отметку, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"За прошедшие дни августа в краевой столице (во Владивостоке) выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений, текущая сумма составляет 483 мм, что уже на 60 мм больше предыдущего рекорда, установленного в августе 1900 года", - отмечается в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в связи с большим количеством выпавших осадков значительный подъем уровня воды отмечается на реках Приморья, а именно по основному течению реки Раздольной в Уссурийском и Надеждинском районах.

Из-за сильных дождей режим чрезвычайной ситуации был введен во Владивостоке, а в четверг режим ЧС регионального характера был объявлен уже на территории всего Приморского края. Краевой центр пострадал сильнее всего: были подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде.