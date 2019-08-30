В Казани увековечили память бывшего главы Казанского авиазавода Виталия Копылова

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Бывшему руководителю Казанского авиационного завода им. C. П. Горбунова Виталию Копылову открыли памятник в столице Татарстана.

Открытие памятника приурочено к Дню Республики, который отмечается в Татарстане 30 августа.

"Этот человек очень много сделал для обороноспособности нашей страны и внес огромный вклад в развитие нашей столицы, нашей республики. Ему большое спасибо, мы всегда будем помнить заслуги этого человека", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии открытия.

По его словам, под руководством Виталия Копылова были реализованы крупные проекты по строительству самолетов Ил-62, Ту-160 и Ту-22М3. Минниханов также отметил роль бывшего гендиректора авиазавода в развитии Казани.

Президент РФ Владимир Путин в мае этого года во время рабочей поездки в Казань заявил о необходимости увековечить память Копылова, спасавшего авиазавод в тяжелое время начала 1990-х годов.

Копылов возглавлял предприятие с 1973 по 1994 годы, многое сделав для него после распада СССР.

Имя Виталия Копылова в апреле 2008 года получил построенный на Казанском авиационном заводе им. C. П. Горбунова стратегический бомбардировщик Ту-160.