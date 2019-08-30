Число желающих поступить в Чеченский госуниверситет втрое превышает места в вузе

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Число абитуриентов Чеченского государственного университета (ЧГУ) в 2019 году втрое превышает количество существующих в вузе мест. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе университета.

"Сейчас сложно говорить о конкретных цифрах, поскольку приемная комиссия еще не окончена, однако могу отметить, что количество желающих поступить в наш вуз превышает количество существующих мест почти в три раза. Считаю, что это говорит о многом", - приводит пресс-служба слова ответственного секретаря приемной комиссии, проректора по общим вопросам ЧГУ Руслана Кутуева.

В приемную комиссию вуза подали документы на поступление 11116 абитуриентов. В ЧГУ отмечают повышенный интерес к юридическому факультету, мединституту ЧГУ, факультету экономики и финансов. "В сравнении с предыдущим годом наблюдается повышенный спрос на филологический факультет, в частности по таким направлениям как "журналистика" и "актерское мастерство", - рассказали в пресс-службе.

На 2019/20 учебный год ЧГУ получил 2456 бюджетных мест, где 1744 места отведено для очной формы обучения, 465 мест для заочной, а также 247 мест для очно-заочной формы обучения.

Чеченский государственный университет был основан в 1938 году (в прошлом году отпраздновал свое 80-летие). На сегодняшний день в университете функционируют 14 факультетов и институтов, в том числе колледж и лицей при Чеченском государственном университете. В 2012 году вуз стал одним из 55 высших учебных заведений РФ, победивших в конкурсе на получение гранта по Программе стратегического развития, что существенно повлияло на развитие научно-исследовательской базы университета.

На базе вуза функционируют 4 диссертационных совета по историческим, экономическим, педагогическим и юридическим наукам.