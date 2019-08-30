Республики Северного Кавказа в День знаний откроют новые школы и детсады

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Большинство республик Северного Кавказа отметят День знаний 2 сентября. В этот день в регионах откроются десятки новых школ и детские сады, сообщили ТАСС представители региональных профильных министерств. Исключением стала Северная Осетия - здесь в связи с памятными мероприятиями по жертвам теракта в школе Беслана занятия начнутся с 4 сентября.

В понедельник в Чечне откроется восемь новых типовых школ, построенных по современным проектам. "Мы ставим перед собой задачу в ближайшем будущем создать в Чечне более 10 тыс. ученических мест. Для этого в республике строятся более двух десятков новых школ", - сказал на открытии одной из школ глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Дагестане 2 сентября учащихся примут семь новых учреждений. "В селе Коркмаскала Кумторкалинского района откроется школа на 504 места, в городе Южно-Сухокумске - на 500 мест. Сразу две новых школы планируют открыть в Каспийске и три - в Бабаюртовском районе", - рассказала ТАСС представитель республиканского минобразования. Она добавила, что в Каспийске и Махачкале также начнут работать два новых детских сада.

В министерстве уточнили, что к началу учебного года более 200 школ Дагестана откроются после капитального ремонта в рамках республиканского проекта "150 школ", который предусматривает реконструкцию и ремонт учебных заведений с привлечением средств регионального и муниципального бюджетов, а также средств из внебюджетных источников.

В Ставропольском крае в этом году в школу пойдут более 300 тыс. учеников, в том числе в новые школы. "В День знаний в Ставропольском крае планируется открытие двух новых школ - в Михайловске на 1002 места и в Ставрополе на 1,5 тыс. мест, которая станет одной из самых крупных и современных на территории Северо-Кавказского федерального округа", - отметили ТАСС в пресс-службе Минобразования региона.

В Кабардино-Балкарии 2 сентября в школы пойдут около 105 тыс. детей, из них более 12 тыс. первоклассников. Для дошкольников в этот день откроют новые места в детских садах №29 и №59. Учреждения смогут принять еще 120 детей, сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона Тимур Арамисов.