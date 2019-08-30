Прокуратура не выявила загрязнения в реке с водой малинового цвета в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Прокуратура Ташлинского района Оренбургской области завершила проверку по факту окрашивания водоема в малиновый цвет и пришла к выводу об отсутствии загрязнения окружающей среды. Об этом ТАСС сообщил прокурор Ташлинского района Александр Корнилов.

"Отделом внутренних дел Ташлинского района вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту загрязнения воды и по факту порчи земли в связи с тем, что отсутствует какое-либо негативное воздействие на животных, на почву и на воду. С данным решением прокуратура района согласна и считает его законным и обоснованным. Основания для применения мер прокурорского реагирования на сегодняшний день нет", - рассказал Корнилов.

Проверку прокуратура Ташлинского района Оренбургской области инициировала по факту окрашивания в малиновый цвет воды и превышения предельно допустимой концентрации марганца в местном водоеме в 21,6 раза. Пробы воды ранее проверили на множество показателей специалисты "Экологической службы Оренбургской области", не выявив следов нефтепродуктов и прочих ядовитых веществ. Угрозы такое загрязнение не представляет, жизнедеятельность в водоеме сохранилась.

В прокуратуре Ташлинского района уточнили, что в целом проверка завершена. Но надзорное ведомство продолжить наблюдать за ситуацией, чтобы установить причину окрашивания воды. В районе нет специалистов, способных определить, почему вода приобрела малиновый цвет.

"Рассматриваются несколько вариантов: от природного явления до действий человека и провокации. Вода остается малиновой до сих пор", - уточнил Корнилов.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, малиновый водоем является старым притоком реки Иртек и в настоящее время не связан с другими водными объектами региона. Река протекает в лесу далеко от населенных пунктов и промышленных объектов, подъездных путей к ней нет.

Проверяющие также не обнаружили следов колес машин, из которых могли бы слить в водоем загрязняющие вещества.