Волонтеры очистят берега реки Сунжа в Ингушетии в рамках экологического марафона

МАГАС, 30 августа. /ТАСС/. Праздник "День реки Сунжа" пройдет в Ингушетии в рамках национального проекта "Экология", волонтеры очистят берега Сунжи и проведут массовый флешмоб. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Минприроды Ингушетии.

"В субботу, 31 августа, в Ингушетии в рамках нацпроекта "Экология" стартует масштабный экологический марафон "Чистые берега Кавказа", а также состоится общереспубликанский экологический праздник "День реки Сунжа". Экомарафон начнется с массового флешмоба. Сотни участников, включая волонтеров, одетые в футболки с логотипом "Вода России", выстроятся в одну шеренгу вдоль реки Сунжа. Далее состоится масштабный субботник, в ходе которого будет очищена и благоустроена водоохранная зона и берега реки Сунжа на всем ее протяжении на территории республики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, субботник пройдет на границе сельских поселений Барсуки - Плиево - в водоохранной зоне реки Сунжа.

"Здесь для гостей мероприятия проведут презентацию проекта АНО "Сады поколений" под названием "Президентский сад", который был запущен на данной площадке в прошлом году. Проект предусматривает посадку более 10 тыс. плодовых деревьев сливы, яблони, груши, алычи, черешни, айвы и многих других. В настоящее время здесь высажено уже более 1 тыс. деревьев", - добавили в пресс-службе.

Река Сунжа является самым крупным водным объектом в Ингушетии. Это крупнейший по площади бассейна и длине приток Терека. Протяженность реки - 278 км, из них 91 км протекает по территории Ингушетии.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.