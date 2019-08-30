Досрочное голосование началось во Владикавказе на выборах в гордуму

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах депутатов собрания представителей Владикавказа седьмого созыва началось в пятницу в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

"В здании ТИК Левобережной части города Владикавказ началось досрочное голосование на выборах в гордуму Владикавказа. Оно продлится до 3 сентября. Досрочное голосование предусмотрено избирательным законодательством для тех избирателей, которые не смогут присутствовать на выборах 8 сентября по уважительной причине. В частности, из-за отпуска, командировки, состояния здоровья", - сказал собеседник агентства.

С 4 по 7 сентября досрочное голосование будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий по месту регистрации избирателей.

В первый день голосования в избирательной комиссии проголосовали 280 человек. 90% этих избирателей - военные, которые по причине трудового режима не смогут прийти голосовать в единый день.

О выборах

В гордуму баллотируются, в частности, олимпийский чемпион по вольной борьбе, депутат Госдумы Артур Таймазов, меценат, зампред правительства Северной Осетии Русланбек Икаев, Виталий Калоев, который в 2002 году потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером.

По одномандатным избирательным округам зарегистрировано 90 кандидатов от политических партий "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия", "Родина", "Альянс зеленых".

Кандидатам, выдвинутым по одномандатным избирательным округам от политической партии "Яблоко", в регистрации было отказано. Основанием послужило отсутствие необходимых документов.

Кроме выборов в городскую думу Владикавказа, в республике 8 сентября пройдут выборы различного уровня в Дигорском, Ирафском и Моздокском районах. Будут избирается пять глав муниципальных образований, замещаться 36 депутатских мандатов.