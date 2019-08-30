Медицину в Мурманской области перестроят под правило "золотого часа"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис доложил президенту РФ Владимиру Путину о планах по перестройке системы здравоохранения в регионе.

"Главная проблема, которая у нас "болит", - это тема медицины, - отметил Чибис во время рабочей встречи с главой государства. - Мы вынуждены были оперативно принять антикризисный план: это новое оборудование, это возможность приватизировать служебное жилье врачами, это машины скорой медицинской помощи, это поддержка кадров, потому что у нас катастрофическая нехватка врачей".

Врио главы региона упомянул также проблему записи к врачам в первичном звене здравоохранения.

"Мы вынуждены в ручном режиме эти вопросы решать, - сказал он. - Но глобально, конечно, нам нужно просто перестраивать медицинскую службу, систему здравоохранения в области".

По словам Чибиса, в южной части Мурманской области, где проживает половина населения региона, в два раза выше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний при поступлении в медицинское учреждение. Причина этого кроется в логистике при доставке пациентов, то есть правило "золотого часа" практически не работает". Он добавил, что при этом санитарная авиация уже спасла в регионе 115 человек.

"Но, конечно, нам просто перестраивать придется систему и делать мощный медицинский комплекс, чтобы в течение часа на реанимобилях, которые мы сейчас закупили, можно было доставлять больных пациентов", - сказал он.

Путин отметил, что в регионе в целом реализуется 42 инвестпроекта, многие из которых предусматривают значительное финансирование, и попросил рассказать о том, насколько успешно идет эта работа.

"У нас идет очень плотное взаимодействие с федеральным правительством, и по ключевым направлениям, по большинству болевых точек мы находим решения, - ответил ему Чибис. - Это позволяет сдвигать ситуацию с мертвой точки".

Главным вызовом врио губернатора назвал растущий отток населения, который за 2018 год вырос на 26%.

"Самое страшное, что уезжает трудоспособное население, прежде всего, и наша молодежь, конечно, уезжают ровно потому, что набор проблем, который есть - медицина, жилье, качество городской среды, - не устраивает и не соответствует текущим стандартам", - отметил врио губернатора.

"Количество рабочих мест увеличивается, но жить на Севере тяжело", - констатировал он.

Чибис назвал одной из главных задач изменение тренда на отток населения.

"Если мы не изменим тренд, связанный с оттоком населения, то просто, объективно говоря, рано или поздно стратегическая область станет областью вахтовиков, чего нельзя допустить", - пояснил он. - "И область стратегическая, это "ворота" в Арктику, это вопрос геополитических интересов, - добавил врио губернатора. - И наша главная задача - сделать так, чтобы людям было жить комфортно".