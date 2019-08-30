Учителя информатики из Северной Осетии научились программировать роботов

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Учителя информатики в Северной Осетии прошли трехдневный интенсив по робототехнике в детском технопарке "Кванториум-15", сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.

"В новом учебном году они начнут преподавать робототехнику в школьных кружках в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении.

Учителя научились конструировать роботов из образовательных наборов Lego Mindstorms EV3, а также программировать их вручную и при помощи специальной программной среды российского производства TRIK Studio. Первые задачи, которым учат простейших мобильных роботов - ездить вдоль линии, находить путь в лабиринте и различать черное и белое.

Интенсив провел Сергей Филиппов - руководитель центра робототехники Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга, главный судья Международного фестиваля робототехники "Робофинист", тренер золотых медалистов Всемирной олимпиады роботов (World Robot Olympiad).

Курсы повышения квалификации организовали в рамках школы "ЗОНД", которую "Кванториум-15" проводит на средства гранта Министерства просвещения РФ при поддержке Министерства образования и науки республики. В ближайшее время планируют провести интенсивы по веб-дизайну и 3D-моделированию. Записаться на курсы могут все желающие старше 18 лет.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.