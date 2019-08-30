Ярмарка производителей Северного Кавказа открылась в Ингушетии

МАГАС, 30 августа. /ТАСС/. Производители и предприниматели из различных регионов Северного Кавказа представили свою продукцию на ярмарке в Назрани, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"В Назрани открыта продовольственная ярмарка. Производители и предприниматели из различных регионов Северного Кавказа представили свою продукцию - продукты питания, сельхозпродукты, товары народного потребления по сниженным ценам. Ярмарка проходит на прилегающей территории Дворца культуры с 30 августа по 30 сентября текущего года", - говорится в сообщении.

На специально отведенной площадке развернуты десятки торговых точек, которые будут работать с 8:00 до 19:00.