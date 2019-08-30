На Дальнем Востоке более 50 тыс. добровольцев расчистят от мусора водоемы и их берега

ТАСС, 30 августа. Экомарафон "Чистые берега Дальнего Востока" начнется во Владивостоке 3 сентября, в ходе него более 50 тыс. добровольцев уберут водоемы и их берега от мусора и последствий паводка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба федеральной целевой программы "Вода России".

"3 сентября в бухте Патрокл города Владивостока состоится открытие масштабного экомарафона "Чистые берега Дальнего Востока". Мероприятия по уборке водоемов и их берегов от мусора пройдут с участием более 50 тыс. волонтеров в субъектах Дальневосточного федерального округа, в том числе пострадавших от паводка", - говорится в сообщении.

Старт экомарафона даст министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в преддверии проведения Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Я надеюсь, что добровольцы, участвующие в масштабном экомарафоне "Чистые берега Дальнего Востока", возьмут эту практику за традицию. Воспитание культуры бережного отношения к водным ресурсам и развитие эковолонтерских движений - в числе приоритетных направлений государственной политики и залог эффективной реализации нацпроекта "Экология", - отметил Кобылкин, чьи слова приводит пресс-служба.

В течение недели с применением раздельного сбора мусора будут очищены берега в Приморском, Камчатском, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, на Чукотке и в Якутии.

Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов проводится Минприроды России в рамках ФЦП "Вода России" с 2014 года, за это время она объединила более 5 млн человек по всей стране. Отличительной особенностью этого года стала серия экомарафонов. От бытового мусора с применением раздельного сбора отходов будут очищены сотни водных объектов. Ожидается восемь экомарафонов: "Чистые берега Кавказа", "Чистые берега Дальнего Востока", "Чистые берега Байкала", "Чистые берега Сибири", "Чистые берега Урала", "Чистый Дон", "Чистые берега Крыма" и марафон в Краснодарском крае, в которых примут участие более полумиллиона человек.