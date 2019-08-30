Жители Невинномысска приняли участие в экологическом марафоне

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Участниками субботника в моногороде Невинномысске на Ставрополье в пятницу стали более 48 тыс. человек - чуть меньше половины всего населения. В рамках экологического марафона "Чистые берега Кавказа" уборка прошла и на берегах рек, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Более 48 тыс. невинномысцев приняли участие в масштабном субботнике. Всего за несколько часов жители очистили от мусора более 210 тыс. кв. метров городских территорий, вывезено более 11 тыс. кубов мусора. А в рамках экологического марафона "Чистые берега Кавказа" от мусора очистили берега рек Кубани и Большого Зеленчука", - говорится в сообщении.

В Невинномысске проживают порядка 117 тыс. человек. Во время субботника жители моногорода собирали мусор, косили траву, убирали засохшие растения и кустарники, белили деревья. "Спасибо за сегодняшний субботник, работали тысячи людей. Город стал чище, на этом не останавливаемся - будем увеличивать штат работников служб ЖКХ, покупаем [дополнительную] технику", - написал глава города Михаил Миненков на своей странице в Instagram.

Экологический марафон проходит в разные дни по всей территории края в рамках всероссийской акции "Вода России". В общей сложности участниками акции в рамках национального проекта "Экология" станут жители 45 регионов страны. Одной из целей нацпроекта является сохранение уникальных водных объектов. Ожидается, что к концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.