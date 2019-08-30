В городе Светлоград Ставропольского края отремонтировали площадь 50 лет Октября

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие площади 50 лет Октября прошло в пятницу в городе Светлоград Ставропольского края. На работы по благоустройству было направлено более 30 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства региона.

"До сегодняшнего дня площадь не видела обновления. Покрытие на ней порядком износилось, появились трещины, а некоторые зеленые насаждения уже не выглядели так красиво, как раньше. Возникла острая необходимость провести ремонт площади, ведь это единственное место в городе, где жители могут отдохнуть, прогуляться и поучаствовать в культурно-массовых мероприятиях на открытом воздухе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, общий объем финансирования проекта благоустройства составил более 30 млн рублей. Эти средства позволили не только заменить тротуарную плитку на всей площади, но и обновить асфальтобетонное покрытие на подъездах к ней, а также установить новые скамейки, урны, обновить освещение и газонное озеленение. "Благодаря благоустройству данной площади светлоградцы и гости города получили возможность отдохнуть в красивом и комфортном месте", - приводятся в сообщении слова министра дорожного хозяйства края Евгения Штепы.

Реконструкция площади проводилась в рамках реализации краевой госпрограммы "Формирование современной городской среды".