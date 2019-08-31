Виталий Мутко поручил разработать проект ливневок для Тулуна и Нижнеудинска

ТАСС, 31 августа. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области до конца года разработать проекты ливневых канализаций в наиболее пострадавших от стихийного бедствия Тулуне и Нижнеудинске, сообщила журналистам пресс-служба вице-премьера.

"Необходимо до конца этого года создать проекты ливневой канализации в Нижнеудинске и Тулуне, пройти экспертизу. Потому что мы делаем, а из-за воды все снова размывает. Ливневая канализация в Тулуне давно утрачена, ее нужно восстанавливать", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на главу оперативной группы по ликвидации ЧС в Иркутской области Леонида Ставицкого, работы по проектированию ливневых канализаций в Тулуне и Нижнеудинске уже внесены в проект государственной программы восстановления региона. Сейчас в нем насчитывается 225 объектов. Программа будет рассмотрена на заседании правительства РФ 15 сентября.