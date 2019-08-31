В Пензенской области открылся чемпионат по рубке шашкой с коня

ПЕНЗА, 31 августа. /ТАСС/. Спортсмены из Пензы, Самары, Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодарского края приехали на чемпионат по рубке казачьей шашкой с коня, который проходит на ипподроме в городе Спутник Пензенской области. Соревнования проводится в регионе третий год подряд, рассказал ТАСС руководитель пензенского отделения федерации рубки шашкой "Казарла" Денис Оськин.

"Мы третий раз проводим этот чемпионат. <…> Пензенцы два года подряд занимали призовые места, поэтому проведение чемпионата было отдано нам", - отметил собеседник.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Минкультуры Пензенской области, место проведения выбрано не случайно. "Со второй половины XVII века на территории нынешнего села Засечное жили русские и казаки, защищавшие границы города от вражеских нашествий", - отметили в ведомстве.

"Соревнования проходят на четырех дорожках. Спортсмены для безопасности выходят на старт навстречу друг другу. Учитывается количество пораженных мишеней и, во вторую очередь, время прохождения [дистанции]", - сказал, открывая соревнования, президент федерации рубки шашкой "Казарла" Николай Еремичев.

Соревнования предусматривают выполнение нескольких упражнений - горизонтальный удар шашкой, рубка лозы по метке и рубка лозы под шапкой.