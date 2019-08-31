Власти Башкирии в июне помогли семье с убитым ребенком погасить долг по электроэнергии

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Семья из Башкирии, где мать подозревается в убийстве годовалого сына, обращалась к региональным властям за помощью в погашении задолженности за электроэнергию. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов.

"Она обращалась через приемную Радия Фаритовича (Хабирова, врио главы республики - прим. ТАСС), они через спонсоров законно закрыли долг, подключили к электроэнергии - оказывается была отключена электроэнергия. Она, минуя нас, (районные власти, - прим. ТАСС) обращалась, это было в июне", - сказал Юсупов.

По его данным, женщине, приехавшей из другого региона, также помогли трудоустроиться и устроить старшую дочь в детский сад. "Она лично ко мне никогда не приходила, к нам они не обращались. Нет, [семья на учете не состояла], она не пьянствовала, дети чистенькие были, одеты, старшая - пятилетняя девочка - в садик ходила опрятная, и парень был такой смышленый. Она имела работу, продавщицей работала в "Магните", - сказал он.