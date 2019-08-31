В Севастополе завершили ремонт глубоководного коллектора, поврежденного 16 лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы на поврежденном 16 лет назад глубоководном коллекторе завершились в Голубой бухте Севастополя. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Работы начались 7 августа, их планировалось завершить в течение недели. До этого исследование Роспотребнадзора показало, что в нескольких местах для купания в Севастополе вода не соответствует санитарным нормам.

"Ремонтные работы глубоководного коллектора в Голубой бухте наконец-то завершены. Мы надеялись, что удастся справиться раньше, но погодные условия внесли свои коррективы. Погружение на такую глубину запрещено при шторме выше двух баллов", - написал Развожаев в Instagram.

Он напомнил, что излом трубы произошел на глубине 35 м на расстоянии 750 м от уреза моря, и поблагодарил подрядчика и водолазов, непосредственно работавших на дне в сложных условиях. "Особая благодарность водолазам, кто непосредственно погружался и работал на дне в сложных условиях: Александру Стасюку, Вячеславу Лапину, Сергею Заблоцкому, Виталию Теряеву, Николаю Кулику, Андрею Кулишову", - написал врио губернатора.

Развожаев также пообещал уделить самое пристальное внимание вопросу строительства очистных сооружений и выразил уверенность, что отремонтированная труба позволит хотя бы на какое-то время улучшить ситуацию с чистотой воды в Голубой бухте.

Коллектор, куда поступают канализационные стоки со всего Севастополя, был поврежден еще в 2003 году, когда трубу зацепил тральщик.