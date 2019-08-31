Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге откроют 5 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Три новых станции Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - откроются 5 сентября. Об этом сообщили в субботу в Смольном по итогам внепланового объезда объектов врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

"Открытие станций назначено на 5 сентября", - сообщили в Смольном. Ранее планировалось, что станции откроют к 1 сентября.

Беглов вместе с вице-губернатором Эдуардом Батановым и руководителем "Метростроя" Николаем Александровым посетил готовящиеся к открытию станции, проехал по маршруту между ними, проверил состояние эскалаторов и вестибюлей.

Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена. Он включает в себя три станции - "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары". Линия проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчине. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров в сутки. Стоимость строительства станций - около 34 млрд рублей.

Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро, для этого финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей в год.