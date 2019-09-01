В ЕАО паводковые воды подтопили до 54 тыс. га сельхозугодий

ТАСС, 1 сентября. Площадь подтопленных паводковыми водами сельхозугодий в Еврейской автономной области (ЕАО) увеличилась с 42 тыс. га до 54 тыс. га, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе правительства области.

"Увеличилась площадь подтопленных сельхозугодий. Она уже составляет почти 54 тыс. гектаров", - говорится в сообщении. По состоянию на 29 августа в ЕАО из-за дождей под водой оказались поля на площади 42 тыс. га.

Губернатор области Александр Левинталь поставил главам муниципальных районов задачу в максимально короткие сроки составить акты по затопленным полям для направления этих данных в Министерство сельского хозяйства РФ для оказания материальной помощи пострадавшим хозяйствам. Во всех муниципальных районах работают оценочные комиссии.

В Еврейской автономной области действует режим чрезвычайной ситуации. Ущерб от паводка в регионе, по предварительным подсчетам, превышает 1,2 млрд рублей.