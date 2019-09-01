"Ласточки" в перспективе должны заменить все электрички на Кавминводах

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 1 сентября. / ТАСС/. Все пригородные электрички на Кавказских Минеральных Водах в перспективе должны быть заменены на электропоезда "Ласточка", сообщил журналистам в воскресенье начальник СКЖД Владимир Пястолов.

Электропоезда "Ласточка" в воскресенье начали курсировать на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск.

"Целевая задача - постепенно на данном направлении [Минеральные Воды - Кисловодск], так же как на участке Сочи - Туапсе, будут работать только электропоезда "Ласточки", - сказал Пястолов.

Он отметил, что запуску "Ласточки" предшествовала очень серьезная двухлетняя работа. "Мы отремонтировали 37 км путей, перевели с деревянного основания на железобетонное. И в текущем, и на следующий год мы планируем завершить оставшиеся 20 км. Полностью весь участок Минеральные Воды - Кисловодск будет на железобетонном основании", - добавил начальник СКЖД.

По его словам, это позволит увеличить скорость движения поездов.

"Это современный путь, позволяющий поднимать скорости, и мы планируем выйти на другой параметр движения этого электропоезда и, соответственно, другие параметры графика. Что позволит совместно с губернатором уже пересматривать и маршрутную сеть. С завершением всех ремонтных работ мы планируем выйти на параметр 50 минут от Минеральных Вод до Кисловодска (в настоящее время обычная электричка преодолевает это расстояние за 1 час 55 минут)", - сказал Пястолов.