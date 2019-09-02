Авиалесоохрана потушила за сутки более 20 возгораний в России

ТАСС, 2 сентября. Сотрудники федеральной Авиалесоохраны ликвидировали за сутки более 20 возгораний в регионах России. По состоянию на утро понедельника, они приступают к тушению почти 130 лесных пожаров на площади 38 тыс. га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

"За прошедшие сутки в России ликвидировано 22 лесных пожара на площади 1017 га. На 00:00 мск 2 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действовало 129 лесных пожаров на площади 38017 га", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество лесных пожаров действует в Забайкалье - 72 возгорания на площади 18,3 тыс. га. На Камчатке зафиксировано два пожара, но их площадь составляет 14,3 тыс. га. 42 очага обнаружено в Красноярском крае на площади 3,4 тыс. га. Также лесные пожары действуют в Иркутской, Амурской областях и Якутии. Три пожара обнаружены в заповедниках Красноярского края и Бурятии.

На тушении лесных пожаров задействовано 810 человек, 60 единиц техники, 36 воздушных судов на мониторинге и 11 - на тушении.

Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах Российской Федерации, в двух из них введен режим ЧС, в 38 регионах установлен особый противопожарный режим.