Бурятский театр кукол "Ульгэр" впервые выступит в регионах Северного Кавказа

УЛАН-УДЭ, 2 сентября. /ТАСС/. Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" впервые покажет свои спектакли в регионах Северного Кавказа. Об этом сообщила ТАСС директор театра Баирма Дашидоржиева.

"Наш театр "Ульгэр" впервые отправляется с гастролями в северокавказские республики. С 20 по 29 сентября мы выступим с тремя нашими спектаклями разных форм в Назрани (Ингушетия), Грозном (Чечня), Нальчике (Кабардино-Балкария), во Владикавказе (Северная Осетия). Также покажем спектакль в Цхинвале (Южная Осетия). Это будут обменные гастроли в рамках программы "Большие гастроли", в октябре Улан-Удэ примет ТЮЗ "Саби" из Владикавказа", - рассказала Дашидоржиева.

По ее словам, Театр "Ульгэр" давно мечтал выступить в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

"В этом году наша мечта исполнится, и мы очень рады. Это отличная возможность показать себя, рассказать, кто такие буряты, культуру и обычаи бурят, - сказала Дашидоржиева. - Мы везем наш национальный спектакль Эрдэни Жалцанова "Поющая стрела" (эпос о воине Мээл-Бааторе, лауреат национальной премии "Золотая маска"), концертный вариант кукольного шоу "Ульгэр-шоу" и "Дюймовочка, или Колыбельная для мамы" (спектакль о маленькой девочке, которая разыскивает маму) режиссера Андрея Князькова".

В гастроли отправится почти весь коллектив театра - 21 человек, в том числе звукооператоры, костюмеры, монтировщики.

"В театральных кругах северокавказских республик о нас, конечно, наслышаны, мы знакомы с директорами театров, многие знают наших артистов, нашего художественного руководителя Эрдэни Жалцанова. Нам даже предложили выступить с визитной карточкой на Дне города Владикавказа 22 сентября, и мы, конечно же, согласились, готовим колоритное бурятское приветствие на главной площади Владикавказа, где будут присутствовать первые лица республики. Я думаю, там нас встретят, как своих", - отметила собеседница.

В октябре в Бурятии пройдут гастроли ТЮЗа "Саби". "Осетины приедут к нам тоже в первый раз. На разных сценах в Улан-Удэ они покажут свои постановки с 7 по 13 октября", - сообщила Дашидоржиева.

Федеральная программа "Большие гастроли" - общероссийская программа, направленная на формирование общего культурного пространства России, которая действует уже четвертый год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ, театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах.