В Приморье за сутки восстановлен проезд по двум дорогам

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Работники дорожного предприятия "Примавтодор" в Приморском крае, где на прошлой неделе прошел сильный паводок, за сутки восстановили проезд по двум дорогам местного значения, еще шесть участков пока остаются закрытыми для транспорта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации края.

"По состоянию на 11:00 (04:00) 2 сентября аварийно-восстановительные работы на дорогах Приморья ведутся в восьми муниципалитетах. В Арсеньевском городском округе восстановлен проезд на дорогах Анучино - Еловка - Муравейка и Корниловка - Шекляево. Вода спала, дорожники ведут мониторинг за переливами проезжей части. В Октябрьском районе восстановлен проезд для большегрузного транспорта в село Липовцы", - говорится в сообщении.

Ограничения на проезд автотранспорта все еще действуют на различных участках в Яковлевском, Хасанском, Пограничном, Ханкайском и Черниговском районах, а также в Уссурийском городском округе.

Из-за сильных дождей в течение прошлой недели режим чрезвычайной ситуации был введен сначала во Владивостоке, а потом и на территории всего Приморского края. Краевой центр пострадал сильнее всего: были подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, были подтоплены дома и участки в пригороде. В прошедшие выходные дожди закончились.