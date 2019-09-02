Ситуация с паводком в Приморье стабилизируется

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Паводковая обстановка в Приморском крае стабилизируется, на реках отмечается интенсивный спад уровней воды. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте Приморского гидрометцентра.

"На реках Приморья паводковая ситуация стабилизируется. В верховьях рек и на малых водотоках максимальные уровни паводка прошли и сегодня отмечается интенсивный спад воды, подъем воды продолжается в среднем и нижнем течении рек. В ближайшие трое суток ожидается прохождение максимальных уровней паводка в среднем и нижнем течении рек Уссури, Арсеньевка, Илистая. Опасных явлений не ожидается", - говорится в сообщении.

Из-за сильных дождей в Приморском крае на прошлой неделе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В зоне паводка находилось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек.

В настоящее время поймы рек затоплены в Чугуевском, Яковлевском, Черниговском, Михайловском, Шкотовском, Уссурийском и Надеждинском районах.

30 августа ТАСС сообщал, что подтопленных жилых домов в регионе нет, все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме. На утро понедельника, дорожные рабочие восстановили проезд по двум дорогам местного значения, еще шесть участков пока остаются закрытыми для транспорта. В пострадавших населенных пунктах продолжаются аварийно-восстановительные работы.