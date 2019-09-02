В Камышине под Волгоградом открыли школу на 1 тыс. мест

ВОЛГОГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Новая школа на 1 тыс. мест открыта в понедельник в городе Камышине Волгоградской области, сообщили журналистам в комитете образования, науки и молодежной политики региона.

"Решение о необходимости строительства новой школы на 1 тыс. мест в Камышине принял губернатор Андрей Бочаров - по примеру Волгограда, где уже сформирован образовательный кластер "Долина знаний", куда входит школа на тысячу мест и детский сад на 245 мест. Такой же кластер появится в по нацпроекту "Образование" и в Камышине - до конца года вблизи новой школы планируют завершить строительство детсада", - сказала представитель комитета.

Директор новой школы Людмила Хомутецкая уточнила, что первый звонок на торжественной линейке дали Анна и Кирилл Антипины. "Для Анны это начало отсчета решающего для ее учебы одиннадцатого класса, а первоклассник Кирилл только начинает свой школьный путь", - сказала Хомутецкая. Она отметила, что после торжественной линейки для учащихся будет организована экскурсия по классам, мастерским, оснащенным современным оборудованием, библиотеке и спортивным залам.

По данным областного комитета образования, по одному специализированному классу для детей с ограниченными возможностями здоровья открылись 2 сентября в четырех школах региона и две такие специализированные группы - в двух детских садах. Еще одно знаковое событие Дня знаний - бывший волгоградский мужской лицей имени Ф. Ф. Слипченко стал кадетским корпусом Следственного комитета РФ - более 350 учеников этой школы-интернаты начали учебу в понедельник в звании кадетов, программа обучения для них будет вестись с юридическим уклоном.

Приоритетными региональными проектами в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" запланировано строительство еще трех школ в Волгограде и Волжском, а также 25 детских садов в различных городах и поселках Волгоградской области - 11 из них сдадут уже в этом году.