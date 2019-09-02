Во Владивостоке развернули георгиевскую ленту длиной 300 м

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Участники всероссийского автопробега "Юнармия - от Победы к победам" развернули 300-метровую георгиевскую ленту в ходе патриотической акции на Корабельной набережной Владивостока. Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации города.

"300-метровую георгиевскую ленту развернули во Владивостоке. Дальневосточная столица встретила участников второго этапа всероссийского автопробега. Сегодня на Корабельной набережной они вместе с юными горожанами провели патриотический флешмоб, раскрыв рекордную по своим размерам георгиевскую ленточку" - говорится в сообщении.

В акции приняли участие представителями молодежных общественных объединений, школьники, студенты и курсанты учреждений среднего и высшего образования. На Корабельной набережной они почтили память погибших солдат в годы Второй мировой войны.

"Мы не просто соединяем исторические даты - 9 мая, День Победы и 2 сентября. Этой миссией мы обращаем свой взор к опыту предков - от былинных богатырей до вежливых людей - в городе воинской славы Владивостоке", - приводятся в сообщении слова члена Общественной палаты - начальника штаба "Юнармии" Владимирской области Павла Григорьева.

Участники автопробега уже побывали в 15 городах Сибири и Дальнего Востока. В ближайшее время они отправятся в Сахалинскую область. Седьмого мая георгиевская лента длиной 300 метров и весом более 100 кг была развернута в Москве. После этого ее передали участникам всероссийского автопробега "Юнармия - от Победы к победам".

Второго сентября с 2010 года в России отмечается памятная дата - День окончания Второй мировой войны (1945 год). В этот день в 1945 году был подписан Акт о капитуляции Японии, который ознаменовал окончание войны. Вторая мировая война продолжалась шесть лет - с 1 сентября 1939 г. до 2 сентября 1945 г. Она охватывала территории на трех континентах: в Европе, Азии и Африке. По разным оценкам, во Второй мировой войне погибли от 50 до 80 млн человек. Самые тяжелые потери понес Советский Союз - жертвами войны, по разным оценкам, стали от 16 до 26,6 млн советских граждан.