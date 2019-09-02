В Ставрополе открыли школу на 1550 мест

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Самая большая школа Ставропольского края приняла первых учеников в День знаний, 2 сентября. Учреждение, рассчитанное на 1550 мест, построено в Ставрополе.

"Мы сегодня открываем новый дом знаний, он самый большой в Ставропольском крае, на сегодняшний день он самый оснащенный в крае. Эта школа - первая в крае, где набрано 14 первых классов, 1 "О" - это уникально для региона", - сказал на церемонии открытия губернатор края Владимир Владимиров.

Школа №50 включает современный актовый зал на 600 зрителей, библиотеку, три спортзала площадью более 1,2 тыс. кв. м. "Учреждение построено в строящемся микрорайоне города, он быстро развивается, там живут много молодых семей с детьми. Поэтому набор в первые классы был достаточно внушительным", - рассказали ТАСС в администрации города.

В День знаний на Ставрополье открылась еще одна школа - в Михайловске, она рассчитана на 1002 места. В общей сложности 2 сентября учеников приняли 1794 образовательных учреждения Ставропольского края. На занятия отправились более 300 тыс. учеников.

Строительство новых учреждений и создание дополнительных мест в школах в российских регионах ведется в рамках нацпроекта "Образование", который рассчитан до 2024 года. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.