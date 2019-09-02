{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Ростуризм: продвижение туризма в Арктике поможет создать суда для него за четыре года

В настоящий момент разрабатывается комплекс мер по развитию арктического туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Спрос на арктический туризм растет, его продвижение и маркетинг поможет созданию круизных лайнеров для этого направления за 3-4 года. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС высказал заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев.

"Получение отечественных круизных судов для Арктики абсолютно необходимо, на это указывает и международный опыт, и опыт развития речных круизов. Спрос на этот вид туризма растет во всем мире, и с учетом уникальных туристских возможностей России, если поддержать его устойчивым маркетингом, то это будет очень мощный стимул и даже гарантия, что это все будет востребовано - тогда судостроители будут понимать, для чего они строят, и вопрос появления лайнеров - это 3-4 года", - сказал Корнеев.

По его словам, аналогичная ситуация с речными круизами: на них существует спрос, судоходные компании занимаются активным маркетингом, и впервые за последние 60 лет строятся новые современные круизные суда для этого направления. "В результате речные круизы являются одним из самых популярных турпродуктов для иностранных туристов", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас в Ростуризме под личным контролем руководителя ведомства Зарины Догузовой разрабатывается комплекс мер по развитию арктического туризма. По словам Корнеева, итоговая дорожная карта должна включить несколько взаимосвязанных блоков: продвижение и популяризацию всех видов арктического туризма, инфраструктуру, туристские продукты, досуг туристов, объекты туристского интереса (народные промыслы, этнографические деревни, этнопарки, особо охраняемые природные территории).

Теги
РоссияАрктика сегодня
Северный Кавказ
Крупнейшая на Ставрополье школа открылась в День знаний
Школа, рассчитанная на 1550 мест, имеет три спортзала, библиотеку и актовых зал на 600 зрителей
Читать полностью