Ростуризм: продвижение туризма в Арктике поможет создать суда для него за четыре года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Спрос на арктический туризм растет, его продвижение и маркетинг поможет созданию круизных лайнеров для этого направления за 3-4 года. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС высказал заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев.

"Получение отечественных круизных судов для Арктики абсолютно необходимо, на это указывает и международный опыт, и опыт развития речных круизов. Спрос на этот вид туризма растет во всем мире, и с учетом уникальных туристских возможностей России, если поддержать его устойчивым маркетингом, то это будет очень мощный стимул и даже гарантия, что это все будет востребовано - тогда судостроители будут понимать, для чего они строят, и вопрос появления лайнеров - это 3-4 года", - сказал Корнеев.

По его словам, аналогичная ситуация с речными круизами: на них существует спрос, судоходные компании занимаются активным маркетингом, и впервые за последние 60 лет строятся новые современные круизные суда для этого направления. "В результате речные круизы являются одним из самых популярных турпродуктов для иностранных туристов", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас в Ростуризме под личным контролем руководителя ведомства Зарины Догузовой разрабатывается комплекс мер по развитию арктического туризма. По словам Корнеева, итоговая дорожная карта должна включить несколько взаимосвязанных блоков: продвижение и популяризацию всех видов арктического туризма, инфраструктуру, туристские продукты, досуг туристов, объекты туристского интереса (народные промыслы, этнографические деревни, этнопарки, особо охраняемые природные территории).