Ульяновские школьники вместо покупки цветов на День знаний помогли больному ребенку

УЛЬЯНОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Школы Ульяновской области в понедельник приняли участие в акции "Помощь, которая не завянет". Как сообщила ТАСС директор благотворительного фонда "Дари добро", сопредседатель Совета Ульяновской области по вопросам благотворительности, духовности и милосердия Ольга Богородецкая, вместо покупки многочисленных букетов учителям школьники с родителями решили направить эти средства на лечение четырехлетнего Тимура Мударисова, которому нужна срочная и дорогостоящая операция в Израиле.

"У нас сейчас в регионе есть очень тяжелый случай - четырехлетний мальчик Тимур Мударисов страдает сложным и редким заболеванием. Лечение его стоит более 20 млн рублей, необходима срочная операция. Сумма огромная для семьи, поэтому мы решили провести 2 сентября в школах акцию "Помощь, которая не завянет" в помощь ребенку", - сказала собеседница агентства.

Богородецкая пояснила, что суть акции в том, что вместо традиционных 25 букетов учителю от класса дети покупают один, а сэкономленные средства направляют на благотворительность. "Мы посчитали, что в одной среднестатистической школе на цветы в День знаний будет потрачено порядка полумиллиона рублей, при том, что цветы доставят учителям много хлопот, потому что их нужно подрезать, куда-то расставлять. Домой все не унесешь, половина остается в классе, к тому же цветы начинают постепенно увядать, приходится их выбрасывать. Становится очень жалко денег родителей и учительских трудов", - пояснила она.

В акции приняли участие девять школ, причем не только городские, но и сельские образовательные учреждения. Некоторые из них решили направить деньги на счет семье, другие - благотворительному фонду, а в гимназии № 34 в городе Ульяновске средства были переданы после торжественной линейки. Директор фонда "Дари добро" в знак признательности вручила школьникам благодарственные письма.

Представитель родителей 7 "А" класса гимназии №34 в Ульяновске Надежда Трушина, у которой в образовательном учреждении учится сын Никита, рассказала ТАСС, что инициатива участия в акции исходила от детей. "Дети увидели эту акцию в соцсетях и предложили родителям, мы все это обсудили коллективно и решили поддержать ребят. Очень приятно, что наши ученики хотя бы какую-то капельку внесут в то, чтобы больной ребенок поправился. Учителей без цветов мы не оставили: сами дети решили подарить по розочке, из которых будет оставлен общий букет от класса", - уточнила она.

Елена Созонова, у которой в 7 "Б" классе гимназии № 34 учится дочь Полина, считает, что акция учит детей добру и сочувствию. "Дети и родители участвуют в акции доброты. Самое главное, что мы имеем доброту, человечность и проявляем сердечное участие, особенно это важно в помощи больным ребятишкам. Это прекрасная акция, которую нужно поддерживать во всех школах", - поделилась она.