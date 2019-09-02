В Кисловодске в октябре пройдет самый сложный беговой марафон страны

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Самый сложный марафон в стране с разными дистанциями, а также карнавальным и детским забегом пройдет 5 и 6 октября в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края. На марафоне ожидается 2,5 тыс. участников, сообщил ТАСС в понедельник организатор марафона Михаил Шоров.

"Кисловодский международный марафон - самый красивый и самый сложный марафон страны, потому что очень сложный рельеф и набор высоты для участников. Обычные классические марафоны, забеги, проводятся по максимально ровному маршруту, чтобы каждый участник смог поставить свой личный рекорд. Кисловодский марафон этого не даст сделать, потому что набор высоты на марафонской дистанции - более тысячи метров. Все трассы будут сложные, даже 2 км", - сказал Шоров.

По его словам, на марафоне ожидается около 2,5 тыс. участников, на данный момент уже подано более 1 тыс. заявок. Пятого октября день заезда, день выдач стартовых пакетов, также в этот день пройдет красочный и яркий карнавальный забег, детские забеги и концертная программа, а 6 октября все основные старты на 2 км, 5 км, 10 км, 21 км, 42 км. На всех дистанциях есть лимиты по количеству участников.

"Карнавальный забег будет, его цель - развлечь участников. Он пройдет по трассе в 800 м по Долине роз. Будет красиво, ярко, можно будет сделать классные фотографии", - добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что на марафоне в прошлом году приехали участники из десяти стран. "Обычно в забеге принимают участие представители со всей страны. Пятигорский забег, который проходил 31 августа, собрал участников из 72 городов, он получился всероссийским. Чем больше дистанций представлено, тем шире география участников, потому что ехать издалека ради небольшой трассы готов не каждый, а вот на марафонские дистанции люди собираются", - сказал организатор мероприятия.

Шоров сообщил, что о сложности марафона говорит тот факт, что в прошлом году треть участников сошла с дистанции.