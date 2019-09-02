Паводковая ситуация на Дальнем Востоке стабилизируется

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Паводковая обстановка в регионах Дальнего Востока стабилизируется, в Хабаровском крае пик паводка пройден. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России по итогам селекторного совещания.

"По имеющимся прогнозам, пик паводка в Хабаровском крае пройден 30 августа. В настоящий момент выше по течению реки Амур отмечается положительная динамика снижения уровня воды", - сказал представитель министерства.

Сейчас основные усилия сосредоточены на проведении превентивных мероприятий в Комсомольске-на-Амуре, где укрепляются и наращиваются защитные дамбы. Кроме того, паводковая обстановка стабилизируется в Еврейской автономной области и Приморском крае. В Иркутской области продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения.

По данным МЧС, в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области остаются подтопленными 86 населенных пунктов, 47 из них - в Еврейской АО, 37 - в Хабаровском крае. Всего подтоплено 367 жилых домов, свыше 3,1 тыс. приусадебных участков и 109 участков автомобильных дорог.

К ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке привлечены более 3,2 тыс. человек, задействовано почти 800 единиц техники.