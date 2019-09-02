Школа с инженерным уклоном на 900 мест открылась под Тамбовом

ТАМБОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Новая школа индустриальных технологий "Центр ИнТех" на 900 мест открылась в городе Рассказово Тамбовской области благодаря реализации нацпроекта "Образование". В торжественной церемонии открытия школы принял в понедельник участие губернатор региона Александр Никитин.

Здание школы состоит из четырех блоков, в каждом из которых располагаются центры индустриально-промышленных технологий, где школьники будут углубленно изучать технические и естественные науки. Курировать политехническое образование в "ИнТехе" будут профессорско-преподавательский состав Тамбовского государственного техуниверситета (ТГТУ).

"Это супершкола, к счастью, не первая в Тамбовской области, но здесь своя, особая атмосфера. Эта школа вполне может составить конкуренцию лучшим школам Москвы, Санкт-Петербурга. Палитра будущих профессий в "ИнТехе" с точки зрения выбора - она очень серьезная: здесь будут готовить будущих инженеров. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы после учебы все свои способности ребята применяли именно здесь, в Тамбовской области, поступали в наши тамбовские вузы", - сказал губернатор.

По словам главы города Рассказово Алексея Колмакова, строительство школ в Рассказове не велось более 30 лет, поэтому местные жители ждали с нетерпением открытия образовательного центра. Его запуск позволил полностью ликвидировать вторую смену в городе.

Как пояснили ТАСС в управлении образования региона, до этого в Рассказове существовали две школы, у каждой из которых имелось по три филиала. "Школа "ИнТех" стала самой крупной в городе, работающей в режиме полного дня. В ней открыто 33 класса, в которые зачислены на текущий учебный год 820 учеников. Для удобства ребят разработаны специальные городские маршруты общественного транспорта, которые осуществляют подвоз детей на трех автобусах", - отметили в ведомстве.

Строительство школы в Рассказове началось в 2017 году. На эти цели из бюджета было выделено 848 млн рублей, половина из которых - средства федерального бюджета, остальную сумму выделили из бюджета области. В школе имеется столовая на 300 мест, актовый и спортивный залы, медблок со стоматологическим кабинетом и множество студий и лабораторий, направленных на формирование у школьников технологических компетенций в сфере инженерных наук. Для одаренных детей и ребят с ограниченными возможностями разработаны индивидуальные программы развития.

О городе и проекте

Город Рассказово располагается в 30 км от Тамбова и является "текстильной" столицей региона. В нем работают пять крупных и средних предприятий. В городе проживают более 43 тысяч человек.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.