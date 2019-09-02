Всероссийская экологическая акция по сбору макулатуры стартовала в Нальчике

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Всероссийская экологическая акция по сбору макулатуры началась в понедельник в Нальчике, сообщил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев.

Молодогвардейцы организуют точки сбора макулатуры на базе общеобразовательных учреждений, молодежных центров и библиотек. Первыми к участию в акции присоединились Кабардино-Балкария (КБР), Омская и Калининградская области.

"Это совсем не формальное дело [проведение акции], убежден в том, что старт, который дается в нашей республике, будет подхвачен всей страной, более 80 субъектов и среди них Кабардино-Балкария, Омск и Калининград, это достаточно символично. Расчет на то, что в каждом субъекте будет собрано не менее 10 т макулатуры, можно математически вычислить, понять какую нагрузку это в себе несет с точки зрения производства тоже. Главная идея в том, чтобы мы меньше пользовались бумагой и таким образом влияли на экологию", - сказал Шхагошев.

Во время экологической акции в местах, предназначенных для сбора макулатуры, будут установлены оборудованные контейнеры, волонтеры расскажут о важности сбора, переработки и запуска бумаги в новое производство. Гимназисты и школьники внесут свой вклад в проведение акции: принесут макулатуру и расскажут, как еще в их учебных заведениях принято бороться за сохранность окружающей среды.

"60 кг макулатуры - это спасенное дерево, сегодня мы говорим о том, что надо беречь окружающую среду, бороться со свалками, конечно, это тоже вклад именно в это дело. Мы должны все сделать для того, чтобы перешли от бумаги к цифре, к электронному носителю. Глобальные процессы, которые реализуются сегодня в стране, начиная от принятия очень серьезных законов в части цифровой экономики и когда все, и власть, и общество, и ученики, и студенты говорят о том, что действительно надо переходить на эти современные рельсы", - добавил Шхагошев.

Все средства, вырученные от экологической акции, пойдут на поддержку социальных проектов.