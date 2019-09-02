Чеченский канал "Грозный" оцифровал ленты эксклюзивного видео военных лет

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" за два года оцифровала сотни километров ленты и собрала более 400 часов материала времен двух военных компаний в Чечне. Об этом ТАСС сообщил в понедельник помощник главы Чечни и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

"За все это время нам удалось собрать видеоконтент длительностью более 400 часов, оцифровать сотни километров ленты. Это съемки времен военных лет, разрушенные города, населенные пункты, объекты культурного исторического наследия, различные политические события, интервью жителей республики и визиты громких политических и общественных фигур того времени", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, архив собирается при содействии прежде всего жителей Чечни, а также федеральных телеканалов и крупнейших информационных агентств.

"Что нам это дало? Во-первых, уже подросло целое поколение чеченцев, которое не видело войны и не знает, что это такое, такие ребята проще всего поддаются провокациям. Мы показываем им реальную картину событий, происходивших в периоды военных действий, чтобы они понимали, какой ценой нам дался мир", - сказал Дудаев.

Он добавил, что полученный материал анализируется и используется в различных проектах. "С помощью него мы смогли не только отразить целый ряд информационных атак, но и провести на нашем телеканале масштабную и уникальную акцию "Грозный - тени прошлого", в ходе которой на протяжении всего дня в эфире ЧГТРК "Грозный" транслировались кадры военной хроники. Одним словом, мы постарались запечатлеть прошлое, чтобы оно больше никогда не повторялось", - отметил помощник главы республики.