Количество первоклассников в Кабардино-Балкарии увеличилось на одну тысячу

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 13 тыс. детей впервые пошли в школы Кабардино-Балкарии (КБР) в этом году, что больше на одну тыс. по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр просвещения, науки и по делам молодежи региона Ауес Кумыков.

"Сегодня во всех общеобразовательных учреждениях нашей республики в 9 часов утра прошли торжественные линейки. Начало учебного года, естественно, это праздник больше для первоклассников и в этом году 13 тыс. наших детей первый раз идут в школы, это на 1000 детей больше чем в прошлом году, а всего 105 тыс. детей пошли в школы нашей республики. Сегодня состоится "Урок России", это тоже традиционный урок, который проводят и учителя, и выпускники школы, и люди, которые много отдали и системе образования, и нашей республике. В вузах это тоже поднятие флага, торжественные концерты и чествование первокурсников", - рассказал Кумыков.

Он также отметил, что школы республики стопроцентно готовы к новому учебному году. "Комиссии, которые работали с 1 августа, завершили работу, все акты подписаны. У нас 515 образовательных объектов, которые прошли эту проверку, а всего в регионе 324 школы", - уточнил министр.

В одной из самых крупных школ республики, № 9 города Нальчика, 217 первоклассников, начальную школу окончили 212 ребят, а особая гордость школы - это ее выпускники.

"В этом году 84 человека окончили среднюю школу, 46 из них поступили в ведущие вузы Санкт-Петербурга, Москвы [государственные университеты, военно-медицинская, юридическая, экономическая академии]. 12 человек поступили в вузы Южного Федерального округа, все остальные - поступили в вузы Кабардино-Балкарии, а два человека поступили за границей - в Ницце и Стамбуле", - перечислила директор школы Ольга Коротких достижения выпускников школы во время тождественной линейки.