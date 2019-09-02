Путепровод на юге Петербурга капитально отремонтируют за три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) совместно с властями Петербурга капитально отремонтирует в течение трех лет Цимбалинский путепровод, соединяющий Невский и Фрунзенский районы Санкт-Петербурга, сообщил журналистам в понедельник врио губернатора города Александр Беглов.

"Мы договорились с РЖД, что мост станет современным четырехполосным. В дальнейшем РЖД передадут мост властям Санкт-Петербурга. Инвестиции в реконструкцию составят 4,5 млрд рублей, проект рассчитан на три года, вложения осуществят РЖД и городские власти в равных долях", - сказал Беглов.

Он подписал соглашение о передаче путепровода в собственность правительству Санкт-Петербурга с генеральным директором - председателем правления "Российских железных дорог" (РЖД) Олегом Белозеровым.

Цимбалинский путепровод частично закрыли на капитальный ремонт в декабре 2018 года. Работы планировалось завершить к первому июня, однако впоследствии их продлили на несколько лет.

Мост над путями станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский к северу от платформы Фарфоровская был сооружен в 1910 году.