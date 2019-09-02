На Ставрополье открылся первый в регионе кадетский класс полиции

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Первый в регионе кадетский класс полиции торжественно открылся в понедельник на базе гимназии № 3 города Ставрополя, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по краю.

"В торжественной обстановке 2 сентября 25 учеников 10 класса прошли строевым маршем и поприветствовали участников мероприятия. Обучение в классе ориентировано на патриотическое и нравственное воспитание, и основывается на традициях органов внутренних дел, тем самым подготавливая кадры для поступления в учебные учреждения системы МВД и дальнейшего прохождения службы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после торжественной линейки состоялся открытый урок, который провел заместитель председателя краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Ставропольская края Владимир Акинин. Подполковник внутренней службы в отставке рассказал школьникам о службе и традициях, передаваемых из поколения в поколение, и о том, какие сегодня требования предъявляются к современной полиции.

"Кадеты полицейского класса ознакомились с программой обучения по социально-гуманитарному профилю, которым предусмотрено углубленное изучение русского языка, истории и обществознания. Раз в неделю для ребят будут проводить занятия по правовой и физической подготовке действующие сотрудники подразделений краевой полиции и Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России", - отмечается в пресс-релизе. Учебным планом также предусмотрены экскурсии и лекции об истории создания служб и подразделений органов внутренних дел, их задачах, функциях и направлениях служебной деятельности.